الشقيق الأكبر لتشفانيشتايجر ينضم للجهاز الفني لهامبورج الألماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الاثنين أن نادي هامبورج لكرة القدم الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني "بوندسلبيجا" ضم توبياس تشافنيشتايجر، الشقيق الأكبر للاعب الألماني الدولي السابق باستيان تشافنيشتايجر، إلى الجهاز الفني للفريق.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن توبياس يمكنه بدء مهام منصبه الجديد يوم الخميس المقبل ليكون المعاون الثاني للمدرب الجديد لهامبورج، ديتير هيكينج.

وكان توبياس37 عاما، مهاجما لنادي لوبيك الألماني وعمل مؤخرا مع نادي باسشينج الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية النمساوي، وهو يعتبر الفريق الرديف لوصيف الدوري النمساوي الممتاز لاسك لينز.

وبدأ شقيق تشافنيشتايجر مسيرته كمدرب في نادي بايرن ميونخ، حيث تولى منصب المدرب المساعد لفريق النادي تحت 17 عاما.

ويمتد تعاقد توبياس مع باسشينج حتى عام 2023، ولكن بسبب التغييرات التي أجراها النادي في جهازه الفني مؤخرا، أصبح بمقدور المدرب الألماني الانتقال إلى نادي أخر.