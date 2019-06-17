حفظ التحقيقات في وفاة شاب بحريق مغسلة بالبساتين

قررت نيابة البساتين، الإثنين، حفظ التحقيقات في واقعة وفاة شاب بحريق داخل مغسلة؛ بسبب عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.



كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بدائرة القسم ووجود حالة وفاة.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالتحري تبين أن الحريق نشب داخل مغسلة بدائرة القسم، وتم السيطرة على النيران، ونتج عن الحادث وفاة شاب إثر إصابته بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، فتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.