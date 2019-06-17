ميناء لشبونة يشهد أكبر حركة بحرية في أوروبا

أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة أن لشبونة هي المدينة التي شهدت أكبر حركة بحرية في السفن عام 2017، وهي المدينة الساحلية السادسة في أوروبا التي شهدت معظم التلوث الناجم عن الانبعاثات.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) أن التقرير أوضح أن إسبانيا وإيطاليا واليونان، وبعدهم مباشرة فرنسا والنرويج ثم البرتغال، كانت أكثر البلدان الأوروبية تعرضا للتلوث بأكسيد الكبريت من السفن السياحية.



ولشبونة هي عاصمة البرتغال منذ عام 1256 وأكبر مدنها، تقع لشبونة في وسط البلاد على ساحل المحيط الأطلسي، حيث يقدر عدد سكانها بحوالي 505،526 نسمة، ضمن حدودها الإدارية في منطقة من 100.05 كيلومتر مربع، وتمتد منطقتها الحضرية إلى ما وراء الحدود الإدارية للمدينة حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 2.8 مليون نسمة، وهي المنطقة الحضرية الحادية عشرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي.