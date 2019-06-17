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الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:28 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لـ"500500" لعلاج الأورام

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
dostor.org/2673462


المشروع يعتمد فى تنفيذه على التبرعات:

◄ مدبولى يشكر المجتمع المدنى والمتبرعين على إسهاماتهم لتقديم خدمة طبية مجانية متميزة للمرضى




عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومنصور عامر، رجل الأعمال وعضو مجلس أمناء "مؤسسة 500 500".

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء المعهد القومى للأورام الجديد "مستشفى 500500"، وكذا استعراض موقف تمويل أعمال الإنشاء، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للمجتمع المدنى، والمتبرعين على إسهاماتهم المهمة فى بناء هذا الصرح الطبى الذى من المقرر أن يقدم خدمة طبية مجانية متميزة لمرضى الأورام فى مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد فى تنفيذه على تبرعات وإسهامات المواطنين ورجال الأعمال، وغيرهم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع "مستشفى 500 500"، يعتبر من المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى المجال الصحى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من اجتماعات المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال هو العمل على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشغيلها لخدمة مرضى الأورام فى مصر.

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