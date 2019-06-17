مدافع الرائد السعودي على رادار الأهلي

انضم النادي الأهلي إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب محمد عطوة مدافع نادي الرائد السعودي هذا الصيف.



ويرغب النادي الأهلي في الظفر بخدمات المصري محمد عطوة مدافع الرائد لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.



التوقيع مع محمد عطوة سيكون في صفقة انتقال، في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده مع فريقه السعودي.





ويواجه الأهلي منافسة من جانب غريمه التقليدي الزمالك الذي يفاوض اللاعب هو الآخر لضمه في الموسم الجديد.



بذكر أن اللاعب بات خارج الصورة في نادي الرائد، في ظل عدم تقديم أي عقد جديد له للاستمرار مع الفريق.