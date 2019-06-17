لغداء مختلف.. إليكِ طريقة تحضير صدور الرومي الروستو
يشعر الأطفال جميعًا بملل من الوجبات المعتادة، والأطباق الروتينية التي لا جديد فيها على سفرتك، لذا مار أيك في أن تجددي من أطباقك اليوم بعمل صدور الرومي الروستو بالخطوات؟
المقادير:
صدور رومي مخلية.
ملعقة كبيرة عسل نحل.
ملعقة كبيرة مستردة.
ثوم، وملعقة ثوم بودرة.
بصل بودرة.
1 ملعقة ريحان مجفف.
زعتر.
روزمارى.
1 ملعقة بابريكا.
زيت.
مشروم مقطع.
دقيق أبيض.
لبن.
نصف كوب كريمة لباني.
ملح وفلفل.
جوزة الطيب.
طريقة التحضير:
- ابدأي بلف صدور الديك الرومي، وشكليها على شكل أسطوانة باستخدام خيط مطبخ، مع عمل ثقوب بسيطة فيها وضعي فيها فصوص ثوم.
- ثم تبلي صدور الديك الرومي بعسل النحل والمستردة والثوم البودرة والبصل البودرة والريحان المجفف والبابريكا، وادعكيها باليد حتى تمتزج.
- احضري وعاء وضعي ورق الفويل ثم ورق الزبدة، ثم عليه اسطوانات صدور الديك الرومي، وضعي على وجه الأسطوانة الزعتر والروزماري، واغلقي ورق الزبدة والفويل للداخل على صدور الديك الرومي جيدًا.
- اتركي الصدور في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم ادخليها الفرن لمدة من 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج، وأثناء ذلك حضري الصوص.
تحضير الصوص:
- سخني مقلاة نضع بها الزيت، ثم أضيفي شرائح المشروم وقلبيها في الزيت حتى تتشوح ويتغير لونها.
- اضيفي اللبن للمقلاة وقلبيه حتى يسخن اللبن ويمتزج بالخليط، ثم اضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب.
- تبلي خليط الصوص برش الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب مع التقليب الجيد.
- عودي مرة أخرى لصدور الرومى الروستو من الفرن وانزعي عنها ورق الفويل والزبدة والخيط، ثم قطعيها شرائح.
- قدمي صدور الرومى الروستو لأولادك في أطباق وزينيها بصوص المشروم والبقدونس.