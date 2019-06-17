لبنان يعلن إحباط هجوم لاستهداف أماكن دينية

أعلنت المدیریة العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الیوم الإثنین، إحباط ھجوم كان یخطط له شخصان لاستھداف أماكن دینیة.



وقالت المدیریة في بیان لها إنه جرى توقیف "إرھابي" ورفیقه من الجنسیة السوریة كانا یحضران لاستھداف أماكن دینیة.



وأوضحت أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من رصد وتحدید ھویة شخص مقیم في جنوب لبنان، ینشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظیم "داعش" وتجنید أشخاص لصالحه.



وأشارت إلى أن التحقیق مع ذلك الشخص بعد توقیفه أظھر أنه ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر "داعش" والترویج له من خلال إنشائه عددًا كبیرًا من القنوات والمجموعات على عدد من التطبیقات.



ولفتت أن الموقوف اعترف بأنه بحث مع عدد من الذین یتواصل معھم بفكرة القیام بأعمال لصالح التنظیم في لبنان، منھا الدخول إلى إحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادھا مقتدیا بما قام به عناصر التنظیم في سریلانكا.



وأضافت أنه بحث مع عدد من الذین یتواصل معھم بفكرة استھداف الحسینیات في القرى والبلدات الشیعیة.



وقالت إن الموقوف اعترف أیضًا بتجنید سوري آخر لاعتناق فكر "داعش" وأنه كان لا یزال حتى توقیفه في مرحلة الإعداد والتحضیر دون القیام بأي خطوات عملیة.



وكان لبنان قد شھد عشیة عید الفطر المبارك تنفیذ أحد المنتمین إلى "داعش" عملًا إرھابیًا أودى بحیاة أربعة عسكریین؛ اثنین من الجیش اللبناني، واثنین من قوى الأمن الداخلي في مدینة طرابلس شمالي البلاد.