لراغبي العمل في الأردن.. أهم الإرشادات الخاصة باستقدام العمالة

ينشر "الدستور" أهم الإرشادات الخاصة بالسفر إلى الأردن بغرض العمل، بهدف تقديم النصائح للمواطنين راغبين السفر إليها والتى يتوجب عليهم معرفتها جيدًا، لضمان عدم تعرضهم لأي مشكلة عند وصولهم إلى البلد المضيف وهي كالتالي:



-لا توجد تأشيرات دخول بين البلدين بينما هناك ضوابط لدخول المصريين إلى الأردن وخاصة فئة العمالة، والتى يسمح لهم الدخول بموجب عقد عمل موثق



-ينبغي على العامل المصري تحديد محل إقامته خلال 14 يومًا من الوصول إلى الأراضي الأردنية حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.



-يحدد قانون العمل الأردني إستقدام العمالة المصرية الغير مقيدة بالاردن بموجب عقد رسمي لمدة عام لكافة القطاعات عدا قطاع الزراعة.



-يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل 110 دينار إردني نظير 8 ساعات عمل.



-ضرورة إلمام العامل لشروط عقد العمل وطبيعة المهنة التى سيقوم بها.



-يتعين على العامل فور وصوله إلى الأراضي الأردنية الاتجاه إلى صاحب العمل لإتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج تصاريح العمل.



-يقوم العامل باستخراج وثيقة تأمين ضد إصابات العمل والتعويض في حالة الوفاة.

