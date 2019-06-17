القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:25 م

عاصفة قوية وأمطار غزيرة تضرب العاصمة القبرصية

عاصفة قوية وأمطار
أ ش أ
dostor.org/2673451

ضربت عاصفة قوية وأمطار غزيرة ورياح شديدة العاصمة القبرصية نيقوسيا، فيما أصدرت هيئة الأرصاد في البلاد تحذيرًا باللون البرتقالي.

وذكرت صحيفة "سايبروس ميل" على الإنترنت، أن الأمطار الغزيرة صاحبها ارتفاع البرودة في أنحاء العاصمة، وتدمير سيارات في بعض المناطق.

وتم إصدار التنبيه البرتقالي، أمس الأحد، تحذيرًا من عواصف رعدية شديدة في المناطق الداخلية وفي الجبال.

وتقع دولة قبرص على جزيرة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط في جنوب شرق أوروبا وشمال غرب آسيا، واستقلت سنة 1960 عن بريطانيا وتم تقسيمها بعد التدخل العسكري التركي سنة 1974 إلى جزئين ذو أغلبية سكانية يونانية في الوسط والجنوب وجزء ذو أغلبية سكانية تركية في الشمال.

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