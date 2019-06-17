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اقتصاد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:25 م

الأونروا تتوقع عجزًا بـ211 مليون دولار في 2019

بيير كرينبول
بيير كرينبول
dostor.org/2673450

توقع بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، أن يصل عجز الوكالة للعام الجاري إلى 211 مليون دولار.

وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي عقده في البحر الميت في الأردن، إن الوكالة أمّنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 2ر1 مليار دولار.

وتعاني الوكالة من أزمة مالية منذ أوقفت الولايات المتحدة، أكبر داعم للوكالة الأممية، مساعداتها عام 2018؛ مما سبب عجزا ماليا للوكالة قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار.

ولفت كرينبول إلى وجود مؤشرات إيجابية بالتزام الدول المتبرعة بتعهداتها.

وأوضح أنه سيشارك في مؤتمر التعهدات لأونروا، المنعقد في نيويورك في 25 يونيو الحالي، لكنه أوضح أن أمين عام الأمم المتحدة هو الذي سيحدد من الذي سيشارك في "ورشة البحرين" بشأن اقتصاد المناطق الفلسطينية.

وقال إن أونروا تحتاج إلى دعم للاستمرار بتقديم الخدمات لـ700 مدرسة، يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وإلى عيادات طبية يزورها 5ر8 مليون شخص سنويا.

وتقدم أونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 4ر1 مليون يعيشون في 58 مخيمًا تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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