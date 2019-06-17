الخليفي: لم نجبر نيمار على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

علق "ناصر الخليفي" رئيس نادي باريس سان جيرمان على الأنباء التي تقرب "نيمار دا سيلفا" من الرحيل عن صفوف فريقه بالميركاتو الصيفي.



وقال الخليفي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لم نجبر نيمار على التوقيع معنا".



وتابع: "كل ما أحتاجه في هذا الفريق هو لاعبين قادرين على الدفاع عن قميص باريس سان جيرمان ويشاركون في المشروع الذي يطمح النادي بنجاحه".



وأضاف: "هناك عقود تربط نيمار بالفريق (حتى 2022)، ويجب أن تحترم من الجميع وكان يعلم المشروع الذي نخطط له قبل الانضمام إلينا".



ورحل البرازيلي عن برشلونة في صيف عام 2017 للانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي، بمقابل 222 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي في عقده مع البلاوجرانا.



وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، كان هناك تفكير من قبل إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد "نيمار"، لكن الأخير أوقف كل المفاوضات بعدما أخبرهم برغبته في الرحيل.