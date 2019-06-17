حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة نصر بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية تقدر ثمنها بملايين الجنيهات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 4 خواتم ذهبية ولاب توب.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مُقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "مطواة، عتلتين حديديتين، 3 مفكات، مجموعة من المفاتيح المصطنعة".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجني عليه بكسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبارشادهما تم ضبط المسروقات، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المساكن "بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون"، وارتكابهم 9 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.



وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية "70 خاتمًا - 51 دبلة - 14 خاتما صغير الحجم- 5 سلاسل - 15 انسيالا - 6 أقراط"، وكميات من المشغولات الفضية "174 خاتما - 69 دبلة - 3 انسيالات - 23 قرطا - 3 ميدليات - 86 حرفا" لدى عميلهما "سيئ النية" ويعمل سائق وأمكن ضبطه، وضبط "شاشتين LCD - لاب توب" لدى عميلهما "سيئ النية" عامل مُقيم بدائرة قسم الجمالية أمكن ضبطه، وضبط 17 ساعة يد بمسكن أحد المتهمين، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الحوادث.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق