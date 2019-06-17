القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
حوادث
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:23 م

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2673446

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة نصر بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية تقدر ثمنها بملايين الجنيهات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 4 خواتم ذهبية ولاب توب.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مُقيمين بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما "مطواة، عتلتين حديديتين، 3 مفكات، مجموعة من المفاتيح المصطنعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجني عليه بكسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبارشادهما تم ضبط المسروقات، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المساكن "بأسلوبي المفتاح المصطنع وكسر الكالون"، وارتكابهم 9 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم.

وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية "70 خاتمًا - 51 دبلة - 14 خاتما صغير الحجم- 5 سلاسل - 15 انسيالا - 6 أقراط"، وكميات من المشغولات الفضية "174 خاتما - 69 دبلة - 3 انسيالات - 23 قرطا - 3 ميدليات - 86 حرفا" لدى عميلهما "سيئ النية" ويعمل سائق وأمكن ضبطه، وضبط "شاشتين LCD - لاب توب" لدى عميلهما "سيئ النية" عامل مُقيم بدائرة قسم الجمالية أمكن ضبطه، وضبط 17 ساعة يد بمسكن أحد المتهمين، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الحوادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

"البنك الدولى" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة"

90 % من امتحان الفلسفة جاء من مراجعة "الدستور"

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة

ads
ads
الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

الانتقادات تحاصر رينار بعد فشل المغرب في الوديات

بيراميدز ينافس الأهلى على ضم مهاجم سموحة

جيرالدو يستقبل بعثة منتخب أنجولا في مطار القاهرة

نجم الساعة

لقاء تعريفي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين بالشرقية غدًا

الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

الرئيس نيوز

رابط التسجيل في الدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقيادة

رئيس خارجية النواب: جهود حثيثة لوقف بيع آثار مصر بالخارج

نتائج زيارة "أبو الغيط" إلى السودان.. هل تغيّر شيء؟

طلب إحاطة بشأن مفاعل ديمونة الإسرائيلي وتسربات جديدة لمواد مشعة

لماذا ترفض ميلانيا ترامب أن تكون سيدة أولى؟

كشكول

ننشر توصيات الدورة السادسة لمؤتمر جودة التعليم والاعتماد

بـ220 درجة.. "الإسماعيلية" تعتمد الحد الأدنى للثانوي العام والفني

وفد الأزهر يزور طالب الثانوية بـ"فوه" بعد تعرضه لحادث سير

يونس: امتحان الأحياء للشهادة الثانوية مَرَّ دون شكاوى

"البحر الأحمر الأزهرية" تبحث تنظيم العمل بنزل شباب شلاتين

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

العثور على آثار ديناصور تعود لنحو 100 مليون سنة في الصين

مصرع شابة كندية بـ"قبلة" من حبيبها

غوريلا تبتلع 6.8 مليون نيرة في حديقة حيوان بنيجيريا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تدمير نقطة تفتيش لفيروس الإيبولا شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎