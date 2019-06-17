ضبط 5 طلاب سربوا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر "واتس آب"

رصدت الجهات المعنية نشر 5 طلاب عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد "الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية" عبر تطبيق المحادثات النصية الخاصة بالهواتف المحمولة "واتس آب" عقب بدء الامتحانات، وذلك بمدارس بالقاهرة وأسيوط والجيزة.



وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي اللجنة بتلك المدارس؛ لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب لمقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجاري، ويؤدى الامتحانات 669.749 طالبًا وطالبة، منهم 264.653 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات"، و268.938 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".



كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبًا وطالبة، بمدارس المتفوقين في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبًا وطالبة "مكفوفين" في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا.



وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.