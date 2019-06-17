القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
حوادث
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:22 م

ضبط 5 طلاب سربوا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر "واتس آب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2673443

رصدت الجهات المعنية نشر 5 طلاب عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد "الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية" عبر تطبيق المحادثات النصية الخاصة بالهواتف المحمولة "واتس آب" عقب بدء الامتحانات، وذلك بمدارس بالقاهرة وأسيوط والجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي اللجنة بتلك المدارس؛ لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب لمقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجاري، ويؤدى الامتحانات 669.749 طالبًا وطالبة، منهم 264.653 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات"، و268.938 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبًا وطالبة، بمدارس المتفوقين في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبًا وطالبة "مكفوفين" في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

"البنك الدولى" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة"

90 % من امتحان الفلسفة جاء من مراجعة "الدستور"

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة

ads
ads
الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

الانتقادات تحاصر رينار بعد فشل المغرب في الوديات

بيراميدز ينافس الأهلى على ضم مهاجم سموحة

جيرالدو يستقبل بعثة منتخب انجولا في مطار القاهرة

نجم الساعة

لقاء تعريفي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين بالشرقية غدًا

الأكثر قراءة

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند للشعب الليبي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

الرئيس نيوز

رابط التسجيل في الدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقيادة

رئيس خارجية النواب: جهود حثيثة لوقف بيع آثار مصر بالخارج

نتائج زيارة "أبو الغيط" إلى السودان.. هل تغيّر شيء؟

طلب إحاطة بشأن مفاعل ديمونة الإسرائيلي وتسربات جديدة لمواد مشعة

لماذا ترفض ميلانيا ترامب أن تكون سيدة أولى؟

كشكول

ننشر توصيات الدورة السادسة لمؤتمر جودة التعليم والاعتماد

بـ220 درجة.. "الإسماعيلية" تعتمد الحد الأدنى للثانوي العام والفني

وفد الأزهر يزور طالب الثانوية بـ"فوه" بعد تعرضه لحادث سير

يونس: امتحان الأحياء للشهادة الثانوية مَرَّ دون شكاوى

"البحر الأحمر الأزهرية" تبحث تنظيم العمل بنزل شباب شلاتين

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

مصرع شابة كندية بـ"قبلة" من حبيبها

غوريلا تبتلع 6.8 مليون نيرة في حديقة حيوان بنيجيريا

إحصائية: مواطن هندي يتعرض لـ"سكتة دماغية" كل 20 ثانية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تدمير نقطة تفتيش لفيروس الإيبولا شمال شرقي الكونغو الديمقراطية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎