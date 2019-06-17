أسعار الخضروات اليوم.. "البطاطس" بـ5 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضروات، اليوم الإثنين، منتصف الأسبوع، خلال التعاملات بسوق العبور.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم سجل 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 4 و5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 و7 جنيهات.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 و17 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 و7 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.75 جنيه للكيلو.