لاعب "يد الأهلي" إبراهيم المصري: الموسم الجديد يحمل تحديات للجميع

قال إبراهيم المصري لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي إن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للجميع في ظل السعي نحو الظهور بشكل قوي والمنافسة بقوة على كل البطولات.



وأشار المصري، في تصريحات اليوم الاثنين إلى أن المسئولية ستكون مضاعفة على اللاعبين، خاصة بعد التغييرات التي جرت في الفريق، مؤكدا أن روح "الفانلة الحمراء" ستكون سلاح الجميع من أجل تقديم عروض تحقق طموحات الجماهير.



وأضاف اللاعب أن مساندة الجماهير للجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم الجديد لها دور كبير في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة وحصد البطولات.