الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:09 م
روسيا صدرت طائرات ومروحيات عسكرية بنحو 6 مليارات دولار في 2018
dostor.org/2673211
كشف مسؤول روسي عن أن بلاده صدرت خلال العام الماضي طائرات ومروحيات عسكرية بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك من أصل صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بلغت قيمتها 15 مليار دولار.
و قال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، إن "الطائرات والمروحيات تتصدر تقليديا المنتجات، التي تصدرها الشركة إلى السوق العالمية، وفي عام 2018، صدرنا طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة ومحركات ومعدات للقوات الجوية بما يزيد على 6 مليارات دولار".
و تصدر روسيا بشكل سنوي نحو 15 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية، وتدير شركة "روس أوبورون إكسبورت" أكثر من 85% من هذه الصادرات.