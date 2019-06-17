"ديفيد بيزلي" يثني على رئاسة مصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى

أشاد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بالجهود التي قام بها مدير عام منظمة "الفاو" في قيادة المنظمة لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الجوع في العالم.



كما أعرب عن تقديره للتعاون المشترك بين منظمة "الفاو " وبرنامج الغذاء العالمي تحت قيادة داسيلفا خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي كلّلت بمشاركتهما معًا في عدد من الزيارات الميدانية التي قام بها رؤساء "منظمات روما " الثلاث إلى كل من: إثيوبيا والنيجر ولاوس، لتفقد برامج وأنشطة المنظمات الثلاث ميدانيا، وتعزيز التعاون المشترك لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر.



وأثنى المدير التنفيذي للبرنامج - في ختام كلمته - على رئاسة مصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى خلال العام الحالي وقيادتها وإدارتها لاجتماعات المجلس التنفيذي للبرنامج خلال دورتي المجلس في فبراير الماضي، وخلال الدورة السنوية العادية للمجلس التي عقدت فى الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من يونيو الجاري.