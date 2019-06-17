السفير الفلسطيني لدى الصين: معرض بكين الدولي فرصة لتسويق منتجاتنا

أشاد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية فريز مهداوي، بالتسهيلات التي قدمتها الصين لإقامة جناح فلسطين في معرض بكين الدولي للبستنة 2019.



واعتبر السفير أن الجناح فرصة جيدة لدخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الصينية، خاصة وأن المنتجات الفلسطينية تتمتع بجودة عالية ومعروفة عالميا مثل الزيتون، والحمضيات، والتين، والتمر.



وأشار مهداوي الى أن اتفاقية لإنشاء منطقة حرة بين الصين وفلسطين، ستوقع لإتاحة الفرصة للمنتجات الفلسطينية الدخول الى الأسواق الصينية.



ويعرض الجناح الفلسطيني العديد من المنتجات الزراعية المميزة، والحرف اليدوية والهدايا التذكارية ذات الخصائص الفلسطينية، بالإضافة إلى النباتات والزهور، ما أتاح فرصة للزائرين الصينيين والأجانب للتعرف على فلسطين بشكل أفضل، كما يتعرف الزوار على الحضارة الفلسطينية القديمة، وثقافتها الشعبية.



يذكر أن معرض بكين الدولي للبستنة 2019 تستمر فعالياته على مدار 162 يومًا في الفترة ما بين 29 ابريل الى 7 اكتوبر المقبل بمشاركة اكثر من 110 دول ومنظمة دولية بينها: قطر، والامارات، وجيبوتي، وفلسطين، الى جانب اكثر من 120 جهة عارضة غير رسمية ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ المعرض.