وزيرة المالية الإندونيسية: نعتزم تعزيز الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، إن الحكومة تعتزم تعزيز الاستثمار ومرونة ميزان المدفوعات من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إندراواتي القول للنواب في جاكرتا اليوم الاثنين" تعزيز بدائل الصادرات والواردات سوف يساعد في تعزيز مرونة ميزان المدفوعات".



يشار إلى أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا تباطأ هذا العام، خاصة في قطاع الاستثمار.



وأضافت إندراواتي أن الحكومة ترى أن هناك فرصة لتعزيز الاستهلاك خلال عام 2020، موضحة أن قطاعات مثل الصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والسياحة سوف تدعم النمو أيضا خلال العام المقبل.



وأوضحت إندراواتي أن البنك المركزي الإندونيسي ربما يخفف من حدة سياسته النقدية.