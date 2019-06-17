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الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:57 م

المنتخب الوطني يختتم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أ ش أ
dostor.org/2673172

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي استمر لمدة 11 يوما تخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا وفاز فيهما المنتخب الوطني في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويغادر المنتخب الوطني برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهراً عائدا إلى القاهرة استعدادا للبطولة بعدما أدى المران الأخير صباح اليوم، على أن يبدأ تدريباته في القاهرة غداً استعدادا لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي.

وفاز فراعنة المنتخب الوطني أمس على منتخب غينيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد، أحرزها كل من مروان محسن وأحمد علي، وعمر جابر.

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