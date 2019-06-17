الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:55 م
رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بزيادة الأجور في شرق ألمانيا
dostor.org/2673165
دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى موازنة الأجور بين شرق ألمانيا وغربها.
و قال يونكر اليوم الاثنين، في البرلمان الإقليمي لولاية تورينجن الألمانية بمدينة إرفورت أمام طلاب جامعات ومدارس وساسة محليين في الولاية: "شرق ألمانيا بحاجة إلى أجور أعلى، كرامة العمل قيمة فقدنا الصلة بها ببطء".
و يرى يونكر أنه يتعين أن تكون هناك مساواة في الأجور عندما يتعلق الأمر بنفس العمل في نفس المكان، وقال: "لذلك فأنا أؤيد تطبيق حد أدنى للأجور في كل مكان في أوروبا"، موضحا في المقابل أن الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن يكون بنفس القيمة في كافة أنحاء أوروبا.