الصين تعارض بشدة محاولات استخدام فلزات التربة النادرة لقمع تنميتها

أكدت الصين اليوم الاثنين، معارضتها الشديدة لأي محاولة لاستخدام منتجات مصنوعة من فلزات التربة النادرة المستوردة من الصين لقمع التنمية في البلاد.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين "منغ وي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردا على سؤال عما إذا كانت فلزات التربة النادرة ستكون أداة في الاحتكاك التجاري الصيني الأمريكي.



وقال إن الصين تدافع بقوة عن النظام التجاري متعدد الأطراف، وتؤيد العولمة الاقتصادية، وتلتزم بتعزيز تنمية صناعة فلزات التربة النادرة في إطار مبدأ الانفتاح والتعاون والمشاركة.



وكانت وزارة التجارة الصينية أكدت أوائل الشهر الجاري استعدادها لتلبية احتياجات العالم من فلزات التربة النادرة شريطة عدم استخدمها لقمع تنميتها.



يشار إلى أن فلزات التربة النادرة هي عناصر كيميائية لها خواص مغناطيسية ومضيئة تستخدم في مجموعة من المنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات، وتعد الصين أكبر مورد لهذه الفلزات في العالم.