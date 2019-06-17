إصابة طالبة بهبوط حاد أثناء امتحانات الثانوية بقنا

ارتفعت حالات الإصابات بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى ٥ طالبات، حيث تم نقل رحاب محمد سعيد ١٩سنة بحالة هبوط حاد أثناء تأديتها الامتحان، بمدرسة الثانوية بنات بنقادة ونقلت لمستشفى نقادة المركزي لتلقي العلاج، عقب انتهاء الامتحان.



فيما شهد محيط اللجان، بمحافظة قنا إجراءات أمنية مشددة من خلال نشر عناصر الشرطة لتأمين محيط ومقار لجان الامتحان، وبخاصة لجان الخصومات الثأرية، ونشر لسيارات الشرطة والإسعاف المنتشرة على 80 لجنة.



يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والفلسفة والمنطق للأدبي والديناميكا لشعبة الرياضيات.



يذكر أن لجان الثانوية العامة بمحافظة قنا،قد شهدت اليوم "الإثنين"٥ حالات إغماء وأزمات تنفسية وتشنج وإصابة مراقب بحالة مرضية.



ويؤدي الامتحانات، 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما يؤدي الامتحانات 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.



وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.