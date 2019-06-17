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الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:50 م

الصين تطلق مسابقة عالمية للفيديوهات القصيرة

الصين
الصين
أ ش أ
dostor.org/2673149

أطلقت الصين مسابقة عالمية لمقاطع الفيديو القصيرة، اليوم الاثنين، في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك تحت عنوان "أنا والصين" برعاية وتنظيم من صحيفة "الشعب اليومية" الرسمية.

وقال نائب رئيس تحرير جريدة "الشعب اليومية" شو تسنغ تسونغ –في كلمة خلال مراسم إطلاق المسابقة بمقر الجريدة اليوم بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين من مؤسسات أكاديمية صينية- إن المسابقة مفتوحة أمام جميع المشاركين من داخل الصين وخارجها، وإن اختيار الفيديوهات القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 3 دقائق يأتي ليتناسب مع الخصائص الرقمية الجديدة وتكنولوجيا الجيل الخامس مع الإقبال الشديد من الشباب على هذه الفيديوهات.

وأضاف أن فكرة المسابقة تأتي لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين من شتى أنحاء العالم لسرد قصة خاصة بهم مرتبطة بالصين، وذلك لاكتشاف وجهات نظرهم نحو الصين وإتاحة الفرصة أمام العالم للتعرف عن قرب عن الصين من خلال تجارب الآخرين.

وتابع:إن مجالات المسابقة غير محددة، ولكن يمكن تناول تجربة السفر إلى الصين أو تقييم تجربة الانفتاح الصينية أو الحياة اليومية أو الانطباعات حول الصين بشكل عام، مشيرا إلى أن الفيديوهات الفائزة سيحصل أصحابها على جوائز مالية قيمة في حفل خلال شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى عرض أعمالهم عبر منصات الإعلام الحديثة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للصحيفة ووسائل النقل المختلفة ودور العرض السينمائي.

ويمكن للمشاركين تحميل أعمالهم من الآن ولمدة شهرين من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، أو منصة وسائل الإعلام الجديدة لصحيفة الشعب اليومية، أو من خلال المراكز الثقافية الصينية في الخارج، أو معاهد كونفوشيوس المنتشرة حول العالم.

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