القوى الوطنية الليبية: مصر هى السند والمتكأ

أكد رئيس رابطة المرابطون والاشراف الليبية، اللواء صالح رجب، أن مصر هى السند والمتكأ للشعب الليبي والمنطقة العربية بأكملها، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية على ما تقدمه للشعب الليبي الذي يعيش معاناة صعبة منذ فبراير 2011.



وقال رجب في كلمة له بملتقى القوى الوطنية الليبية، الذي التئمت فعالياته قبل قليل، نشكر مصر قيادة وشعبا ورئيسًا على دعمهما الدائم للشعب الليبي منذ ما أسماها "نكبة فبراير 2011"، وخص بالشكر القوات المسلحة المصرية في ما تقدمه من عون ومساندة للجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب.



وأضاف اللواء، هذا ليس غريبًا على مصر ومتوقع دائمًا، فهى "السند والمتكأ" لكل الدول العربية في أزماتها وقضاياها.



وبدأت اليوم الاثنين في القاهرة، فعاليات لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاربة الإرهاب والتطرف المستمر في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011.



وسيعقد الملتقى الذي جاء دعما للقوات المسلحة الليبية التي تخوض حربًا شرسة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من الإرهاب، على مدار يومين تحت رعاية المركز الليبي للدراسات، وبمشاركة نخبة من السياسيين والنشطاء الشباب والقيادات القبلية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.