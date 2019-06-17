الجيزة: 205 درجات للقبول بالثانوية العامة بالمحافظة

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2019-2020، حيث تم تحديد 205 درجات للقبول بالثانوي العام بالمحافظة.



كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي، حيث تم تحديد 210 درجات لمدرسة طباعة إمبابة والهرم، و178 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية، و181 درجة للميدان الصناعية بنات والجيزة والهرم بنات، و175 درجة للصف وطهما واطفيح ونكلا وأبورواش ووردان وأبوغالب والكداية والحوامدية والمنوات والعياط، و150 درجة للباويطى والمناجم، و210 درجات للبرمبل الصناعية، و250 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.



كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي، حيث تم تحديد 165 درجة للجيزة الزراعية، و162 درجة للثانوية الزراعية المهنية، و156 درجة لأطفيح وطهما وأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية.



كما اعتمد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي، وتم تحديد 200 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و210 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات)، و185 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية الفندقية المتقدمة (5 سنوات)، و185 درجة للشيخ زايد الفندقية، و180 درجة للهرم الفندقية المهنية، و178 درجة للصف الفنية المتقدمة، و166 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال، و160 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط، و140 درجة للباويطى التجارية والتجاري الخاص وفصول الخدمات، و140 درجة لمدارس التعليم الخاص تجاري وفندقي، و140 درجة لفصول الخدمات للتعليم التجاري.



من جانبه، قال خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام.. مشيرا إلى أنه سيتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.