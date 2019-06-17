تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى من امتحانات الديناميكا والأحياء

قالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة العمليات المركزية، لم ترصد أي مشكلات بشأن امتحان الديناميكا والأحياء والفلسفة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي.



وأضافت فاضل لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات المركزية تابعت مع رؤساء 14 لجنة عملية سير الامتحانات داخل اللجان، ورصد أي مشكلات بداخلها، ولم ترصد شكاوي طوال اليوم، ولم نسجل اي حالات غياب داخل اللجان.



وانطلقت، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، واستعدت مديرية التربية والتعليم، برئاسة نورا فاضل، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت أول أمس السبت، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.