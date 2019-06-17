تأجيل محاكمة تامر عاشور لـ22 يوليو

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 22 يوليو المقبل؛ للتصالح وتقديم شهادة بما تم بشأن التصالح.



كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد عاقبت "عاشور" غيابيًا، بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفًا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استوديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".