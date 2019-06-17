انتظام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

انتظمت أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى لجان محافظة شمال سيناء اليوم الإثنين، لأداء امتحان الديناميكا والأحياء والفلسفة.



وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الامتحانات، وأن الأمور مستقرة ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات.



وأضافت أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مختلف لجان الإمتحانات.. خاصة فى مدينة العريش.. فضلًا عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب مدينتى الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش إلى لجان الامتحان بالشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء والجهات المعنية.



يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء يبلغ 3113 طالبا وطالبة "بينهم طالب كفيف"، وهم موزعون على 11 لجنة على مستوى المحافظة.