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الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:45 م

ترامب يغازل زعيم كوريا الشمالية ويصف علاقته معه بالجيدة

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2673131

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لا تزال "جيدة جدًا وقوية،"، بيد أنه حذر في نفس الوقت من إمكانية تغيرها اعتمادًا على نهج كيم تجاه محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز" يوم أمس الأحد (بتوقيت الولايات المتحدة): "في مرحلة ما، قد يتغير هذا، وسيتعين علي أن أتغير أيضًا. ولكن الآن لدينا علاقة جيدة جدًا، لدينا علاقة قوية جدًا بالفعل".

وجاءت تصريحات ترامب عقب ظهور ومضات أمل جديدة في استئناف الحوار المتوقف بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار قمة هانوي التي فشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي، حيث أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن تلقيه رسالة "جميلة ودافئة" من كيم.

وعرض ترامب الرسالة على المضيف خلال مقابلة يوم الأحد بشكل غير رسمي وقال إنها "رسالة لطيفة جدًا".

وقال ترامب فيما يتعلق بإطلاق الشمال للأسلحة في مايو الماضي إن المهم هو أن كوريا الشمالية لم تختبر أي أسلحة نووي، واعتبر الأمر "تقدم هائل تم إحرازه".

وأضاف "لم يكن هناك أي اختبار على الإطلاق باستثناء (الصواريخ) قصيرة المدى للغاية، وبصراحة هذه اختبارات تقوم بها الكثير من الدول."

وأجاب ترامب لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن كيم يقوم بصنع أسلحة نووية قائلا "لا أعرف، وآمل أنه لا يفعل. لقد وعدني أنه لن يقوم باختبار (الأسحلة النووية)."

هذا وأكد ترامب مجددا على أن التجسس على كوريا الشمالية من خلال أحد أفراد العائلة لم يحدث خلال فترة حكمه وذلك ردا على مزاعم بأن "كيم جونغ-نام" - الأخ غير الشقيق للزعيم والذي تم اغتياله، كان مخبرًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقال ترامب الذي وصف كيم بأنه "ذكي وحازم للغاية،" إنه يعتقد أنه لا تزال هناك ثقة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي وأن كيم مستعد لاتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي لتحقيق الرخاء الاقتصادي لشعبه وبلاده.

وقال "أعتقد أنه يود فعل شيء ما. أعتقد أنه يحترمني... وأعتقد أنني أفهمه وأنه يفهمني."

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