55 سفينة بحمولات 3.9 مليون طن تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الاثنين، 55 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و900 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 28 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدنماركية (ماديسون ميرسك) بحمولة بلغت 200 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (هانوي ميرسك) بحمولة بلغت 159 ألف طن.



وكان سجل المجرى الملاحي لقناة السويس، سجل أمس عبور 44 سفينة، بحمولات بلغت مليونين و900 ألف طن، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 28 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن أكبرها سفينة الحاويات المالطية ديجام بحمولة بلغت 184 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 16 سفينة بحمولات بلغت 900 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات شيبينج كابركرون التابعة لهونج كونج، بحمولة بلغت 202 ألف طن.