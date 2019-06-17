اليوم.. هشام خرما ضيف الأوبرا الصيفي

يستعد الفنان هشام خرما، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي في تمام الساعة السابعة مساء.



ويعتبر "خرما" من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، حقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص العام الماضي الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية «اليقين»، ومن أشهر أعماله الغنائية «سهلة وبسيطة»، و«شوف بقلبك» و«فى الملكوت» وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأجدد أغانيه «يومين» بمشاركة النجم هاني عادل، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الموسيقى الثاني.



ويقام مهرجان الأوبرا الصيفى خلال الفترة من 12 حتى الخميس 20 يونيو الحالى، بمشاركة عدد من الفنانين هم على الحجار، تامر عاشور، نسمة محجوب، كارمن سليمان، محمد الشرنوبى، هشام خرما، بالإضافة لعدد من الفرق الغنائية هى مسار إجباري، وفرقة تكسير شرقي.