بالصور.. فرحة طلاب الثانوية في البحيرة لسهولة الأحياء والفلسفة

أبدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام في البحيرة، اليوم الإثنين، سعادتهم عقب الانتهاء من امتحان مادة الأحياء والفلسفة، للشعبة العلمية والأدبية ضمن ماراثون الثانوية العامة.



وقال أحمد رحيم، علمي علوم، بمدرسة الدلنجات الثانوية بنين، إن امتحان مادة الأحياء كان سهلا وفي متناول جميع الطلاب، والوقت المخصص لامتحان المادة كاف، مضيفا أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي.



وتابع محمد عبد الرحيم، أن امتحان مادة الفلسفة، كان في متناول جميع الطلاب وسهل جدا حيث تم الانتهاء من حل الامتحان في منتصف الوقت لجميع الطلاب.



ومن جانبه أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى خلال أداء طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحانات اليوم.



وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتيسير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول، مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 ع طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات لمى علوم و3389 علمى رياضة و9993 أدبى، يؤدون الامتحانات بـ 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 خلال الفترة من السبت 8-6-2019 وحتى الأربعاء 3-7-2019.