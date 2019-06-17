خطة لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب الآمن منها

إجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، اليوم الإثنين،وذلك لمناقشة ودراسة خطة الدولة في التوسع اعتمادا على المياه الجوفية في مناطق غرب المنيا واسوان والوادي الجديد وذلك لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب الآمن منها.



وقال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم إجراء دراسة من خلال إستخدام النماذج الرياضية والتى تتحول إلى خرائط الرقمية لتحديد امكانيات وكميات المياه الجوفية المسحوبة فى المناطق المختلفة.



وأكد رئيس القطاع فى تصريحات خاصة لـ" الدستور "، أن المشروع يسهم في رسم خريطة استصلاح الأراضي في السنوات القادمة والاستغلال الأمثل للمياه، والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد المنسوب الفعلى، وضوابط الاستخدام لكل نشاط، وضع داتا كاملة بحصر وعدد الابار الجوفية فى مختلف انحاء الجمهورية، وهى الابار الفعلية المخرجة للمياه، مع تحديثها كل فترة.