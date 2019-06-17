القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:27 ص

الداخلية تتيح خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة عبر موقعها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
dostor.org/2672904

أتاحت وزارة الداخلية اعتبارا من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي (https:www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة..

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة، التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية.. بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني.

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