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الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:26 ص

للعام الثالث.. مدينة دمياط تستعد لمهرجان "الشيف الحلواني"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2672902

تستعد مدينة دمياط لانطلاق فاعليات مهرجان الشيف الحلواني يوم 24 يونيو الجاري، وذلك بحضور أبرز شيفات الحلواني بمصر، وتحت رعاية بيت الحلواني جروب وبمشاركة شركة أوركيد يونيفورم.

وصرح الشيف إيهاب فضل، رئيس المهرجان، إن المهرجان يهدف إلى الإرتقاء بمستوى الشيف الحلواني.

وأضاف فضل أن الإقبال علي هذا المهرجان دليل علي النجاح الذي وصل اليه المهرجان، وهذا يعد تحقيقا للهدف الرئيسى الوطنى مع خطة الدولة والقيادة السياسية في إبراز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية علي مستوى كافة القطاعات؛ ولذا عملنا علي تنمية القطاع السياحي، وتنمية قدرات الشيف المصري من خلال جمع أكبر عدد من المهتمين بالحلواني لتبادل الخبرات فيما بينهم.

وعن المشاركة في المهرجان اكد محمد علي، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيد، أن هذه الدورة الثالثة الذى نشارك فيها وذلك للنجاح الذي وصل اليه المهرجان وخاصة ونحن في مدينة دمياط ( مدينة الحلواني) .

وأضاف محمد علي ان الشفافية والتنظيم الجيد كان طريق النجاح الذى دفع الشيفات للمشاركة في هذا المهرجان كل عام وحرصهم علي التسجيل في المهرجان.

وأكد الشيف محمد الحر، المنسق العام للمهرجان أن نسخة "الحلواني" الأولى انطلقت في عام 2017 وتوالت المهرجانات كل عام بمشاركة أشهر الشيفات.

وأعرب الشيف هشام ربيع، الرئيس التنفيذي للمهرجان عن سعادته للنجاح الذي يحققه المهرجان كل عام وأن مشاركة كبار الشيفات يعد أهم شئ لنجاح المهرجان وهذا العام يشارك في المهرجان الشيف العالمي منتصر محمد مسعود، والدكتور وليد يوسف، والشيف محمود عطية، والشيف نبيل فاروق، والشيف عبد المنعم خشبه، والكثير من الشيفات المشاركين لنجاح مهرجان الشيف الحلواني في نسخته الثالثة.

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