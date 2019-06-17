بريلسفورد يدعم فروم للعودة بعد حادث مروع (دراجات)

يتوقع ديف بريلسفورد مدير فريق إنيوس أن يعود كريس فروم بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات إلى صفوة متسابقي الدراجات في العالم عقب حادث التصادم المروع الذي تعرض له في سباق دوفين الأسبوع الماضي.



وتعرض فروم لعدة كسور من بينها في الفخذ والمرفق والضلوع بعد حادث وقع على سرعة عالية ونُقل جوا إلى مستشفى سانت إيتيين حيث خضع لجراحة.



ولن يشارك المتسابق البريطاني البالغ من العمر 34 عاما في سباق فرنسا هذا العام لكن بريلسفورد لا يعتقد أنه سيعتزل الرياضة.



وقال بريلسفورد لبرنامج سبورتس ويك في محطة بي.بي.سي 5 لايف "من الصعب رؤية ذلك لكي أكون أمينا معك. اعتقد أنه سيحاول وسيعود.



"من يدري كيف سيؤثر عليه هذا. لكنني لا اعتقد أن الأمر سيصل إلى أن يقول لنفسه ‭'‬حسنا. أشعر بالرضا الآن. سأعتزل‭'‬.



"اعتقد انه سيعمل على الارجح بكل قوة للتعافي وسيبذل قصارى جهده. سيأخذ نهجا مشابها لذلك النهج الذي يتبعه في الرياضة.



"لو كنت أراهن فإنني سأقول..حسنا سنراه ثانية في مرحلة ما من المستقبل".