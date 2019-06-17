تصنيف المحترفات: لا تعديل على مراكز الصدارة

لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر اليوم الإثنين حيث حافظت اليابانية ناومي أوساكا على المركز الأول متقدمة على الاسترالية آشلي بارتي الفائزة حديثا ببطولة فرنسا المفتوحة، والتشيكية كارولينا بليسكوفا.



وصعدت الفرنسية كارولين غارسيا، المتوجة ببطولة نوتنغهام الإنكليزية، خمسة مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في المباراة النهائية، في حين ارتقت الأميركية أليسون ريسكه 12 مركزا وباتت تحتل المركز التاسع والاربعين بعد احرازها لقب بطلة دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الهولندي كيكي برتنز المصنفة رابعة عالميا.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6377 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6125

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5425

5- التشيكية بترا كفيتوفا 4925

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4675

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

8- الرومانية سيمونا هاليب 3963

9- الأميركية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565

