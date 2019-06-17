رغم التوترات.. سول وبكين تجريان محادثات سنوية

ستجري كوريا الجنوبية والصين محادثات سنوية للتعاون الاقتصادي في سول هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في سيئول اليوم الاثنين.



يأتي الحدث وسط توترات متصاعدة إثر حث الولايات المتحدة حلفائها على مقاطعة عملاق الاتصالات الصيني هواوي.



ومن المقرر أن يرأس الجلسة 23 للجنة الاقتصادية المشتركة يوم الأربعاء المقبل نائب وزير خارجية سيئول "لي تيه-هو" ومساعد وزير التجارة في بكين "لي تشن كانغ".



هذا وذكرت الوزارة فى بيان صحفى أن"الجانبين سيتحققان من الوضع الحالى للتعاون الاقتصادى الثنائى ويناقشان القضايا الاقتصادية الرئيسية المعلقة، بالإضافة لبحث اتجاه منتصف المدة لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين".



يضم وفد كوريا الجنوبية مسؤولين من كل من وزارة الخارجية والاقتصاد والتجارة والصحة، في حين سيضم الوفد الصيني مسئولين من وزارة التجارة والوكالات الأخرى ذات الصلة.



يذكر أن واشنطن تدفع حلفائها والدول الشريكة على التوقف عن استخدام منتجات هواووي لأسباب أمنية في خضم منافستها الجيوسياسية المحتدة مع بكين حول التجارة والتكنولوجيا والأمن البحري وغيرها من المجالات.



عُقدت آخر جلسة للجنة في بكين في أبريل من العام الماضي.