فلسطين تطلع ألمانيا على معوقات سوق الاتصال وتكنولوجيا المعلومات

أطلع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وفدا ألمانيا يمثل لجنة الأجندة الرقمية في البرلمان الألماني، على أبرز المعيقات التي تواجهها فلسطين في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وحضر اللقاء، وكيل الوزارة جميل زغارنة، ورئيس اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" سعيد زيدان، ورئيس جمعية الحاسبات الفلسطينية رضوان طهبوب.



وتطرق سدر إلى قرصنة حق فلسطين في حصولها على ترددات الجيل الخامس والجيل الرابع ونقص الترددات المتاحة للجيل الثالث، إضافة الى حرمان قطاع غزة من تشغيل خدمات الجيل الثالث حتى الآن.



واستعرض المعيقات التي تفرضها إسرائيل على الشركات الفلسطينية في الحد من انتشار شبكاتها بين المدن الرئيسية، الأمر الذي يعيق تطوير البنية التحتية لفلسطين وينعكس سلبا على أداء وتطوير خدمات الشركات المقدمة إلى المواطنين.



وحث الوفد البرلماني على ضرورة دعم فلسطين من خلال المانيا في حصولها على كامل حقوقها وعدم السماح بتوسيع الفجوة الرقمية بين فلسطين إسرائيل.



ودعا إلى ضرورة الحصول على دعم دولة المانيا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي لدعم فلسطين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعمها في الحصول على عضوية دائمة في الاتحاد العالمي للبريد.



ونوّه زغارنة إلى رغبة الوزارة في توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والترابط بين البلدين.