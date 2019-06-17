إصابة ٣ طلاب ومراقب خلال الامتحانات بالدقهلية

أصيب اليوم الاثنين طالبتين وطالب ومراقب بالدقهلية خلال امتحان مواد الأحياء لشعبة العلوم والرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.



وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة برئاسة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة قد تلقت بلاغ بوجود حالات اصابة بعدد من المدارس وتم توجيه سيارات الإسعاف لمكان البلاغ.



وتبين اصابة "ورده ح ح" بلجنة مدرسة حسن حماد الثانوية بدكرنس بهبوط حاد وتم نقلها إلى مستشفى دكرنس و"ايه م ش" بلجنة مدرسة الثانوية بنات باجا بإغماء وتم نقلها لمستشفى اجا و"اسلام ال ف" بلجنة مدرسة طلعت حرب بطلخا بتشنجات عصبية وتم نقله للمستشفى العام و"نصر ال ع" مراقب بشربين بمغص كلوى وتم نقله لمستشفى شربين.



ويؤدى الامتحان بالدقهلية 43 ألفا و632 طالبا وطالبة منهم 14 ألفا و642 طالبا وطالبة أدبى و20088 طالبا وطالبة علمى علوم و8470 طالبا وطالبة علمى رياضة و9369 طالبا وطالبة منازل و465 طالبا وطالبة خدمات أمام 114 لجنة منهم لجنة بالسجن ولجنة المتفوقين بجمصة.



وحرص أولياء الأمور على التواجد فى محيط اللجان للاطمئنان على دخول أبنائهم اللجان طمأنتهم متمنين أن تكون مواد اليوم بنفس سهولة المواد السابقة وسط إجراءات أمنية مشددة.