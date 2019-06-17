بأمر من ترامب.. السعال ممنوع في البيت الأبيض

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مايك مولفاني القائم بأعمال رئيس الأركان في البيت الأبيض مغادرة المكتب البيضاوي خلال مقابلة لترامب مع شبكة abc، حسبما نقل موقع فوكس نيوز.



طرد ترامب مولفاني عقب قيام الأخير بالسعال عند سؤال ترامب حول القوانين الضريبية الجديدة فما كان من ترامب إلا أن قام بطرد مولفاني.



وقال ترامب تعليقا على هذا الأمر: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك السعال".



يذكر أن ترامب قد طلب من الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، تلك القضية الشائكة التي ثارت في عهد ترامب.





