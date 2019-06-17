تعيين ساري مديرا فنيا ليوفنتوس يسيطر على صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم /الاثنين/ على تعيين ماوريسيو ساري مديرًا فنيًا جديدًا لنادي يوفنتوس، خلفًا لماسيمليانو أليجري.



وكتبت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "اليوفي.. ثورة ساري تبدأ، أنييلي يراهن على تغيير الفلسفة، والجماهير تنقسم.. وداعًا توتي.. ملك روما يبكي ويرحل بعيدًا، اليوم الحقيقة وراء خروجه".



وأضافت: "بداية سوبر لمنتخب إيطاليا الصغير في بطولة اليورو، الأزوري حقق الريمونتادا أمام إسبانيا، بعدما كان مهزومًا بهدف نظيف، ليفوز (3-1)".. في إشارة إلى فوز منتخب إيطاليا على نظيره منتخب إسبانيا بنتيجة 3 – 1، في اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الأحد، على ملعب "ريناتو دال أرا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا للشباب.



فيما خرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "يورو كييزا: المغامرة الأوروبية تبدأ بطريقة رائعة.. منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا يفوز على إسبانيا 3-1".



وتابعت: "رسميًا.. ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس، هنا تأتي المتعة، تغيير في الفلسفة.. ونابولي غاضب".



بدورها، كتبت صحيفة (توتو سبورت): "عهد ساري، أمس كان الإعلان الرسمي.. المدرب وقع على عقد لمدة 3 سنوات"، مضيفة: "التقديم الأربعاء المقبل، والآن سوق الانتقالات.. بول بوجبا يوجه رسالة واضحة على وداعه لمانشستر يونايتد".. في إشارة إلى التقارير التي أكدت رغبة الفرنسي بول بوجبا في الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.