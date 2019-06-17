الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بجبهة ميدي في حجة

نجح الجيش اليمني في استعادة مواقع استراتيجية بجبهة ميدي في حجة، يأتي هذا عقب أيام قليلة من إطلاق الحوثيين مقذوفا في مطار أبها السعودي.



يذكر أن العديد من المواقع في محافظات اليمن تشهد تواجدا كثيفا من الجماعات المسلحة والحوثيين، لا سيما في محافظة صعدة القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، وهي المعقل الرئيسي للحوثيين، حيث هناك معارك مستمرة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية، بينهم مدنيون.



جدير بالذكر أن قوات التحالف العربي في اليمن تعهدت عقب إطلاق مقذوف أبها السعودي بالرد على الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، الذي يهدد أمن المنطقة العربية، لا سيما بعد تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بأن ايران هي المسئولة عن تفجيرات ناقلات النفط السعودية.