معهد ستوكهولم: الدول النووية تعمل على تحديث وتطوير ترساناتها

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" عن استمرار الدول النووية العالمية في تحديث وتطوير ترساناتها من الأسلحة النووية، في الوقت الذي تعمل على تقليص أعدادها.



وذكر المعهد في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أنه على الرغم من أن عدد الرؤوس النووية الإجمالية في العالم انخفض عن العام الماضي، إلا أن الدول النووية العالمية تعمل بشكل مستمر على تحديث أسلحتها النووية، موضحا أن عدد الرؤوس النووية انخفض من 14 ألفا و465 رأسا نووية مع بداية عام 2018 إلى 13 ألفا و865 رأسا مع حلول يناير من العام الحالي.



وأشار إلى أن هناك 9 دول أعلنت امتلاكها للأسلحة النوية، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية.



وأضاف أن من بين 13865 سلاحا نوويا حاليا، هناك 3750 تم نشرها مع قوات عملياتية، وأن ما يقرب من ألفي منها موضوعة على مستوى عالي من التأهب العملياتي.



وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من إجمالي عدد الأسلحة النووية في العالم، وذكر المعهد أن الدولتين عملتا على تخفيض ترساناتهما النووية بموجب اتفاقية ستارت 2010 المتعلقة بإجراءات زيادة معدل تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وفي عام 2018، أعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة عن تحقيقهما للحد النهائي لخفض قواتهما النووية بحلول الموعد المحدد.



وتنتهي اتفاقية ستارت الجديدة عام 2021 بدون أن يتفق الطرفان على تمديدها، ولا توجد حاليا أية مناقشات حول تمديد تطبيق اتفاقية ستارت الجديدة، أو التفاوض على معاهدة متابعة، ويقول شانون كايل مدير برنامج سيبري لنزع السلاح النووي ومراقبة الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية: "إنه على ما يبدو من غير المرجح استمرار التخفيض في القوات النووية الروسية والأمريكية في ضوء الاختلافات السياسية والعسكرية بين البلدين".



وتعمل الولايات المتحدة وروسيا على برامج واسعة وباهظة على استبدال وتطوير الرؤوس والصواريخ النووية والطائرات الحاملة للأسلحة النووية، ومنشآت إنتاج الأسلحة النووية، كما تعمل الصين والهند وباكستان على زيادة حجم ترساناتهم النووية.



وكشف التقرير أن تلك الدول لا تزال تعتبر الأسلحة النووية كعنصر رئيسي في عقيدتها واستراتيجيتها للأمن القومي، كما أشار إلى غياب الشفافية بشأن إبلاغ الدول عن أسلحتها النووية.



وذكر التقرير أن الولايات المتحد تمتلك حاليا 6185 رأسا من بينها 1750 رأسا تم نشرها ضمن القوات العملياتية، فيما تملك روسيا 6500 رأس نووي بينها 1600 ضمن القوات القتالية، وتمتلك المملكة المتحدة 200 رأس نووي من بينها 120 ضمن القوات القتالية، كما أن لدى فرنسا 300 رأس نووية بينها 280 ضمن القوات القتالية.



وأضاف التقرير أن لدى الصين 290 رأسا نوويا، وتمتلك الهند ما بين 130 إلى 140 رأسا فيما تمتلك باكستان ما بين 150 إلى 160 رأسا، ولدى إسرائيل ما بين 80 إلى 90 رأسا، وأخيرا كوريا الشمالية ما بين 20 إلى 30 رأسا نوويا.