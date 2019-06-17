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رياضة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:09 ص

تصنيف المحترفين: الإيطالي بيريتيني على مشارف نادي العشرين الاوائل

الإيطالي بيريتيني
الإيطالي بيريتيني
وكالات
dostor.org/2672847

بات الإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز بدورة شتوتغارت الالمانية على الملاعب العشبية الاحد، على مشارف نادي العشرين الأوائل في التصنيف العالمي الصادر الإثنين عن رابطة كرة المضرب للاعبين المحترفين.

وصعد بيريتيني (23 عاما)، المتوج باللقب الثالث في مسيرته الاحترافية، ثمان مراتب وبات في المركز الثاني والعشرين بفارق مركز واحد خلف وصيفه في شتوتغارت الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الاولى في التصنيف بسبب غياب اللاعبين الكبار عن دورتي شتوتغارت وهرتوغنبوش الهولندية التي نال لقبها الفرنسي أدريان مانارينو على حساب الأسترالي جوردان طومسون.

وهو اللقب الأول لمانارينو في مسيرته الاحترافية ومكنه من الارتقاء 10 مراكز حيث أصبح يحتل المركز الـ34.

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