فشل مشروع الخليفي في باريس سان جيرمان بعد رحيل الكبار

رحب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بفكرة رحيل كبار النجوم عن ملعب بارك دي برينس للمرة الأولى منذ بدأ المشروع الباريسي.



ويبدو أن الخليفي أصبح يشعر بالملل والهزيمة من كبار النجوم حيث ينوي فرض الصرامة على مشروع ناديه الجديد ورفع شعار الفريق الباريسي أولا ثم أي شىء آخر.



وقررت إدارة باريس سان جيرمان الترحيب بفكرة رحيل اللاعب الدولي البرازيلي نيمار من صفوف النادي في الصيف الحالي بناء على رغبة كبيرة من اللاعب ولكن بشرط الحصول على 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفع من أجل نفس اللاعب في صيف 2017 الماضي.



ووفقا لتقارير إذاعة راديو كتالونيا فإن والد نيمار فتح الباب لرحيله من خلال اتصالات هاتفية مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مؤكدا أن اللاعب يفضل فكرة العودة لملعب كامب نو ومزاملة ليونيل ميسي مرة آخرى في الصيف الحالي.



والد نيمار لم يغلق الباب أمام امكانية انتقال اللاعب لصفوف ريال مدريد لكنه أعطى الاولوية لنادي برشلونة الفريق السابق للاعب لكن الأزمة تكمن في طلب النادي الكتالوني من اللاعب تخفيض راتبه لأكثر من النصف.