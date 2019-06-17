ريال مدريد يقسو على بيل للضغط على رحيله

يسعى نادى ريال مدريد الإسبانى للتخلص مع نجمه الويلزى جاريث بيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق فى الموسم المقبل.



وفقا لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد سوف تلجأ إلى تخفيض قيمة النجم الويلزى جاريث بيل، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، إلى 85 مليون يورو، بدلا من 100 مليون يورو، من أجل بيعه.



وأضافت الصحيفة أن زيدان مدرب الفريق الملكى أخبر النجم الويلزى فى شهر مايو الماضى، بخروجه من حساباته فى الموسم المقبل، من أجل أن يبحث عن نادٍ آخر، للانتقال إليه خلال الصيف الحالى، ولكن اللاعب صاحب الـ29 عاما يصر على البقاء مع الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد حذرت اللاعب من البقاء حتى بداية الموسم الجديد، خاصة أنه أصبح لا مكان له فى خط هجوم المرنجى، بعد وصول الثلاثى إدين هازارد، لوكا يوفيتش ورودريجو.



وكان ريال مدريد قد ضم جاريث بيل عام 2013 من نادى توتنهام الإنجليزي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 101 مليون يورو، ولكنه فشل فى التأقلم مع أجواء النادى طوال هذه الفترة.