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الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:58 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم بوكو حرام فى نيجيريا إلى 30 فردًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2672829

ارتفع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري في نيجيريا إلى 30 قتيلا، والذي نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية حسبما أفادت (أجهزة الطوارئ) لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين.

يذكر أن بوكو حرام التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي والتي تعني في اللغة المحلية، "التعاليم الغربية حرام"، هي جماعة نيجيرية سلفية مسلحة.

القائد الحالي لـ"بوكو حرام" هو أبومصعب البرناوي الذي عينه تنظيم (داعش) والي ولاية غرب إفريقيا في 4 أغسطس 2016، خلفًا للوالي السابق أبي بكر شيكاو، وسميت هذه الجماعة بطالبان نيجيريا، مجموعة مؤلفة خصوصًا من طلبة تخلوا عن الدراسة، وأقاموا قاعدة لهم في قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر.

وفي 12 مارس 2015 قبلت داعش بيعة بوكو حرام التي كانت قد أعلنت بيعتها في بداية الشهر، وذلك بعد بث شريط صوتي على الشبكة العنكبوتية.

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