منتخب كولومبيا يصل ساو باولو لمواجهة قطر

وصل منتخب كولومبيا فجر الإثنين لمدينة ساو باولو، من أجل التحضير لثاني مواجهاته في المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، أمام قطر، بحثا عن تأكيد التأهل لدور الثمانية، عقب الفوز الثمين في بداية المشوار على الأرجنتين بثنائية نظيفة.



والتحقت كتيبة المدرب كارلوس كيروش بفندق الإقامة بمدينة ساو باولو، حيث كان في استقبالها العشرات من الجماهير الكولومبية التي هتفت لهم بحرارة كبيرة بعد الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب أمام "الألبيسيليستي".



وتتصدر كولوميبيا المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر مساء الأحد بهدفين لمثلهما، وستبحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية أمام "العنابي" القطري مساء الأربعاء المقبل على ملعب (مورومبي).



وأجرت المجموعة الأساسية في مباراة الأرجنتين تدريبات استشفائية على ملعب (بيتواكو) بمدينة سلفادور، بينما خاضت المجموعة الاحتياطية تدريبات خفيفة.



وسيخوض "لوس كافيتيروس" مرانهم الأول بمدينة ساو باولو الاثنين داخل مركز تدريبات بالميراس، وسيكون خلف الأبواب المغلقة.



ومن المنتظر أن يصل منتخب قطر للمدينة الاثنين عقب الانتهاء من مباراته أمام "الألبيروخو" والتي قلب فيها تأخره بهدفين نظيفين لتعادل ثمين (2-2) في أول ظهور له عبر تاريخه ببطولة المنتخبات الأقدم في العالم.